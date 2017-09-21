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В Пензе впервые пройдет экономический диктант

08:09 | 21.09.2017 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика — процветающая Россия» состоится на региональной площадке в главном корпусе Пензенского государственного аграрного университета в четверг, 12 октября.

В Пензе впервые пройдет экономический диктант

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что с помощью тестирования любой желающий сможет определить свой уровень экономической грамотности.

Задания будут предусмотрены в нескольких уровнях сложности — для школьников, студентов и других лиц.

Регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта с инструкций по их заполнению начнется с 9.00. Затем в 10.00 планируется просмотр короткого видеоролика, который расскажет о мероприятии, после чего участники приступят непосредственно к выполнению задания.

На всю работу отведено около 1 часа. Затем заполненные бланки будут собраны и зашифрованы, а участникам выдадут отрывные листы с идентификационным номером.

Результаты проверки работ с указанием числа баллов будут размещены на сайте Вольного экономического общества России, которое является инициатором проведения проверочной работы, до 25 октября. Узнать результат можно будет по идентификационному номеру.

Школьники и студенты, набравшие более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки», сообщается в группе молодежного правительства Пензенской области «ВКонтакте».
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