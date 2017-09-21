Около 200 человек приняли участие в смотре строевых подразделений полиции в Пензе Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Около 200 сотрудников правоохранительных органов приняли участие в гарнизонном смотре строевых подразделений полиции, который состоялся на Юбилейной площади в Пензе в минувшую среду, 20 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев отметил, что в 2017 году значительно снизилось количество преступлений, совершенных на улицах, и это является закономерным результатом совместной работы всех служб, участвующих в охране общественного порядка.

Он передал полицейским ключи от 10 служебных автомобилей «УАЗ» и «Нива», предназначенных для сотрудников патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции, а также для участковых уполномоченных полиции.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что сотрудники полиции в 2017 году достойно обеспечивали безопасность жителей Пензенской области на политических и культурно-массовых мероприятиях.

«Самая высокая оценка вашей деятельности — это не только мнение вашего руководства, хотя оно, безусловно, очень важно. Главное — это то, как характеризуют работу правоохранительных органов жители Пензенской области, которые дают вам сегодня положительную оценку», — добавил он.

После этого лучшим сотрудникам были вручены благодарности губернатора и областных управлений МВД России и Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России по Пензенской области, в завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы.