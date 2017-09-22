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Сотрудники мэрии Пензы в пятницу поехали на работу на велосипедах

08:59 | 22.09.2017 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники администрации Пензы присоединились к акции «На работу на велосипеде» в пятницу, 22 сентября.

Сотрудники мэрии Пензы в пятницу поехали на работу на велосипедах

Фото: Penza-gorod.ru

В последний день рабочей недели они стартовали с Олимпийской аллеи, проследовали по улице Мира, и, проехав мимо дворца водного спорта «Сура», финишировали у здания мэрии на площади Маршала Жукова. Они преодолели на двухколесном транспорте около 3 км.

В частности, свой рабочий день начали с поездки на велосипеде заместитель главы администрации города Юрий Ильин, начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов и начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Холодное сентябрьское утро не помешало также пересесть на велосипед исполняющему обязанности начальника департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву, начальнику управления культуры города Вере Фейгиной и ее заместителям Анне Нестровой и Анастасии Баязитовой, а также начальнику управления экономического развития Михаилу Власову, советнику главы администрации Сергею Маслянко и другим сотрудникам мэрии.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в целях привлечения активного работающего населения города к формированию навыков здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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