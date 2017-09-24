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Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником

09:16 | 24.09.2017 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 25 сентября.

Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Машиностроительный комплекс по праву является базовой отраслью промышленности, надежным фундаментом экономики региона. Вы ставите перед собой масштабные задачи всемерного совершенствования работы, повышения качества и обновления ассортимента продукции под маркой «Сделано в Пензе», укрепления взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в России, странах ближнего и дальнего зарубежья», ― отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что научный и производственный потенциал, добросовестный труд, накопленный опыт, применение на практике инновационных технологий позволит вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» ― цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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