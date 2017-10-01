Виктор Кувайцев поздравил пензенских пенсионеров с Днем пожилых людей Общество

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей, который отмечается в воскресенье, 1 октября.

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«Этот прекрасный праздник наполнен чувством благодарности к старшему поколению. Возраст — отличный кладезь богатого жизненного опыта. Мы благодарны вам за то, что вы безвозмездно передаете его молодому поколению, что служите примером высокой нравственности, чести и достоинства», — отметил глава администрации города.

Он добавил, что героизм, стойкость и патриотизм ветеранов служат ярким примером верности Отчизне.

«Вы сохранили и передали нам веру в торжество нравственных устоев и крепость духа россиян, в счастливое будущее нашей страны», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр пожелал людям старшего поколения, чтобы все задуманное сбывалось, душа переполнялась радостью, а сердце — спокойствием.

«Пусть у вас для этого будут здоровье, энергия, силы и возможности! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья! Долгих вам лет жизни!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.