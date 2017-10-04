Мэр Пензы поздравил сотрудников подразделений гражданской обороны с праздником Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов системы гражданской обороны с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 4 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сердечно поздравляю вас с 85-й годовщиной образования системы гражданской обороны России! В современных условиях осуществление мероприятий гражданской обороны, применение ее сил и средств являются эффективным инструментом защиты населения и территорий города от опасностей мирного времени. Ваша нелегкая служба связана с напряжением сил, риском и огромной ответственностью за принятие решений. От вашего профессионального мастерства и слаженных действий зависят сохранность здоровья, а зачастую — и жизни наших земляков», — отметил мэр.

Он поблагодарил представителей системы гражданской обороны за системную, организованную работу, а также весомый вклад в обеспечение безопасности жителей.

«Желаю успехов в вашей нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.