В Пензе заемщик не добился расторжения кредита, всех условий которого не знал Общество

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы оставил без удовлетворения иск заемщика, который просил расторгнуть кредитный договор, потому что при его заключении не знал всех условий.

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«Заемщик указал, что при заключении договора до него не были доведены сведения о полной сумме, подлежащей выплате, не указаны проценты кредита в рублях, подлежащие выплате, не указана полная сумма комиссий за открытие и ведение ссудного счета. До сведения истца не было надлежащим образом доведено, что, подписывая заявление, он автоматически соглашается и присоединяется к определенным условиям его предоставления», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

По его словам, суд не усмотрел оснований для расторжения кредитного договора и указал, что он был заключен по волеизъявлению обеих сторон, которые достигли соглашения по всем существенным условиям договора и приняли на себя соответствующие риски.

«Вся необходимая и достоверная информация по оказанию банком финансовых услуг, в том числе о платежах и неустойках, предусмотренных договором, была доведена до заемщика при заключении кредитного договора, что подтверждается текстом договора займа и собственноручной подписью истца», — пояснил собеседник агентства.