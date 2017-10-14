16:55:33 Суббота, 14 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Виктор Кувайцев посадил несколько деревьев в Заре

11:50 | 14.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посадил несколько деревьев в микрорайоне Заря в субботу, 14 октября.

Виктор Кувайцев посадил несколько деревьев в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с ним озеленением микрорайона занялись его заместители, главы районных администраций, начальники управлений и ведомств, представители депутатского корпуса и специалисты МУП «Зеленое хозяйство Пензы».

Вместе они высадили 65 лип, 15 берез и 24 рябины.

Во время субботника к главе администрации города обратились жители Зари с просьбой организовать остановку общественного транспорта напротив нового супермаркета. Виктор Кувайцев поручил заняться этим вопросом начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину и и.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву.

Мэр также поздравил участников мероприятия с Покровом Пресвятой Богородицы и пожелал им добра и здоровья, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе ФАС добивается устранения нарушений в рекламе комиссионного магазина Три молодые пензенские компании удостоены грантов
В Пензе замерщик окон перечислил мошеннику более 35 тыс. рублей по пути в ГИБДД В Пензе около Спасского собора прошел субботник в день Покрова Пресвятой Богородицы
В пензенской облбиблиотеке открыта выставка пейзажей Пензенское УФАС усмотрело нарушения в рекламе службы доставки еды
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама