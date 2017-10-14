Виктор Кувайцев посадил несколько деревьев в Заре Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посадил несколько деревьев в микрорайоне Заря в субботу, 14 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с ним озеленением микрорайона занялись его заместители, главы районных администраций, начальники управлений и ведомств, представители депутатского корпуса и специалисты МУП «Зеленое хозяйство Пензы».

Вместе они высадили 65 лип, 15 берез и 24 рябины.

Во время субботника к главе администрации города обратились жители Зари с просьбой организовать остановку общественного транспорта напротив нового супермаркета. Виктор Кувайцев поручил заняться этим вопросом начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину и и.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву.

Мэр также поздравил участников мероприятия с Покровом Пресвятой Богородицы и пожелал им добра и здоровья, сообщает пресс-служба администрации Пензы.