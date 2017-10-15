Виктор Кувайцев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником Общество

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во все времена ваша деятельность сопровождалась непростыми условиями труда, а сегодня это особенно актуально, учитывая загруженность транспортного потока, погодные изменения и множество других немалозначительных факторов. Несмотря на это, вы с успехом справляетесь с выполнением вашей основной задачи, направленной на безопасное и комфортное передвижение по транспортным артериям города», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что представители отрасли ежегодно трудятся на тем, чтобы срок службы дорожного покрытия увеличивался.

«Мы гордимся, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году пензенские автомагистрали так заметно преобразились, и самое главное — ваша самоотверженная работа нашла положительный отклик среди пензенцев. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения с благодарностью в ваш адрес. Вы, несомненно, делаете наш город лучше, красивее, уютнее», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил дорожников за преданность профессии и самоотдачу.

«Позвольте пожелать вам доброго здоровья, личного счастья и благополучия. Уверен, что ответственный подход к работе, накопленный годами богатый опыт и впредь будут способствовать успешному развитию дорожного хозяйства. Наши дороги в надежных руках!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.