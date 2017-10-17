В Пензе вновь объявлен экологический конкурс «Разрядись»

Согласно положению, будет оцениваться количество собранных батареек и бытовых аккумуляторов.
При этом принимаются только бытовые элементы питания типов ААА, АА, С, D, «таблетки», 9V, кроны, аккумуляторы от мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков.
Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 16 ноября. Затем до 26 ноября школам-участницам следует прислать организаторам предварительную информацию о примерном количестве собранных элементов питания, а также сообщить о дате их транспортировки.
С помощью конкурса планируется привлечь внимание широкой общественности к проблеме утилизации опасных отходов.
Организатором акции является пензенское отделение межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА». Партнерами конкурса выступили региональный Минлесхоз, управление Росприроднадзора по Пензенской области, сеть магазинов «Эльдорадо» и реготделение Русского географического общества.
Конкурс «Разрядись» проводится в Пензенской области регулярно. Так, в его рамках в период с 24 марта по 24 апреля школьники собрали 430 кг отработанных элементов питания, то есть более 20,5 тыс. штук.
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