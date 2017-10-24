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В Железнодорожном суде Пензы отработали порядок действий при попытке побега из-под стражи

11:19 | 24.10.2017 | Общество

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Действия, которые необходимо предпринять при попытке побега содержащихся под стражей лиц или их освобождения путем применения силы, отработаны в ходе тренировки, проведенной в здании Железнодорожного районного суда Пензы на улице Белинского.

В Железнодорожном суде Пензы отработали порядок действий при попытке побега из-под стражи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в мероприятии были привлечены не только работники суда, но и представители различных ведомств — судебные приставы, сотрудники пожарно-спасательной части, врачи и специалисты дежурно-диспетчерской службы.

Особое внимание во время тренировки было уделено отработке взаимодействия и реализации совместных мероприятий.

Также были рассмотрены варианты действий в случае пожара в помещениях суда, проведена проверка исправности средств тушения, сигнализации и системы оповещения. Уточнены планы эвакуации людей из здания.

Кроме того, в рамках Года гражданской обороны сотрудники 3-й пожарно-спасательной части 6-го отряда ФПС по Пензенской области провели с судебными приставами открытый урок и раздали им памятки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Железнодорожный районный суд Пензы отпраздновал новоселье в конце августа 2017 года. Теперь он располагается в отреставрированном историческом здании по адресу: Пенза, улица Белинского, 2, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Второй корпус присутственных мест 1784–1794 годов, 1853 года».
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