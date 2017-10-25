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В Пензе Лисовол показал Кувайцеву помещение детсада, которое будет открыто в ноябре

09:44 | 25.10.2017 | Общество

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Гендиректор строительной группы «Рисан», осуществляющей возведение жилого комплекса «Новые сады», Сергей Лисовол показал главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву двухэтажный пристрой к многоквартирному дому на проспекте Победы 97Б, где с 1 ноября начнет работу филиал №2 «Новые сады» детского сада №122.

В Пензе Лисовол показал Кувайцеву помещение детсада, которое будет открыто в ноябре

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выездного совещания в минувший вторник, 24 октября, Виктор Кувайцев осмотрел основные помещения — пищеблок, спальные и служебные комнаты, медицинский кабинет, музыкальный зал и огороженную прилегающую территорию с игровыми зонами.

Мэр дал положительную оценку учреждению, выразив Сергею Лисоволу благодарность.

«Учитывая использование качественных материалов, установку современного технологического оборудования и организацию видеонаблюдения по всему периметру детского сада, есть уверенность, что дети здесь будут находиться в условиях повышенного комфорта и безопасности», — пояснил он.

По словам Виктора Кувайцева, открытие нового детсада будет способствовать сокращению очереди в дошкольные учреждения.

Как сообщает пресс-служба администрации, филиал №2 «Новые сады» будет работать на основании договора безвозмездного пользования имуществом, заключенного между детским садом №122 и ООО «Новые Сады».

С 1 ноября он примет три группы на 55 человек, еще столько же будет открыто позже.
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