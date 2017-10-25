В Пензе подписано распоряжение о проведении мероприятий ко Дню народного единства Общество Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства о проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно тексту документа, администрации Пензы и региональному министерству культуры и туризма рекомендовано провести торжественное мероприятие и концерт на площади Ленина. Министерству образования Пензенской области во взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления поручено провести в образовательных организациях детские и молодежные акции, посвященные Дню народного единства, а региональному Минкульту — тематические культурные программы. Управлению МВД России по Пензенской области и региональному управлению Росгвардии рекомендовано оказать содействие в обеспечении правопорядка и безопасности граждан во время празднования, а главному управлению МЧС России по области — организовать дежурство пожарной техники и личного состава. Нашли ошибку в тексте?

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