Инвесторы готовы обустроить парковочные места в Пензе, сделав их платными Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Потенциальные инвесторы готовы вложиться в создание в Пензе единого парковочного пространства при условии наличия не менее 2 тыс. мест для стоянки автомобилей. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Шевченко.

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«Надо отметить, что не предполагается создание новых 2 тыс. парковочных мест. Они хотят, чтобы это были места существующие, то есть прилегающие территории к дорогам, которые просто должны стать платными», — пояснил он в ходе 38-й сессии гордумы в пятницу, 27 октября.

Андрей Шевченко уточнил, что интерес к обустройству стоянок выразили не только инвесторы из Пензы, но и из Москвы.

По его словам, в числе вариантов, в рамках которых может создаваться единое парковочное пространство, рассматривается концессионное соглашение.

«Основной целью создания платных парковок является не сбор денежных средств, а снижение количества нарушений правил дорожного движения и упорядочение стоянок там, где это действительно необходимо», — сказал вице-мэр.