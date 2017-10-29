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Валерий Савельев поздравил пензенских автомобилистов

09:08 | 29.10.2017 | Общество

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей города с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечается в воскресенье, 29 октября.

Валерий Савельев поздравил пензенских автомобилистов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что этот праздник могут считать своим не только работники транспортных компаний, но и автомобилисты-любители.

«Автомобильный транспорт остается самым доступным и популярным средством передвижения. Он играет важную роль в современной жизни, во многом определяя бесперебойную и надежную работу всех отраслей экономики и социальной сферы», — отметил глава города.

Валерий Савельев поблагодарил работников отрасли за их работу.

«Уважаемые водители автобусов, троллейбусов, грузового транспорта, диспетчеры, механики, кондукторы, руководители автотранспортных предприятий, ваш напряженный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок», — добавил он.

Глава Пензы уточнил, что высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают им достойно справляться со своими обязанностями.

«Особые слова благодарности я адресую ветеранам автомобильного хозяйства. Спасибо вам за годы плодотворного труда и огромный вклад в развитие транспортной системы нашего города! Ваша преданность профессии, ответственное отношение к делу являются достойным примером для молодежи. В этот праздничный день я искренне желаю всем автомобилистам — любителям и профессионалам — крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, ровных дорог, безаварийной езды, надежной техники и удачи в пути!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба Пензенской городской думы.
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