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Мэр Пензы поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

11:03 | 29.10.2017 | Общество

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта города с их профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 29 октября.

Мэр Пензы поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наша жизнь — непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом. Вы управляете разными автомашинами, но всех вас объединяет дорога. От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Ваша каждодневная напряженная работа требует высокой самоотдачи, ответственности и профессионализма», — пояснил он.

Мэр отметил, что преданность автомобилистов выбранному делу является залогом безопасности людей и сохранности доставляемых грузов.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный и добросовестный труд, за большое стремление к повышению уровня комфорта проживания в городе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безаварийной работы. Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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