В налоговых инспекциях Пензенской области 10 и 11 ноября пройдут дни открытых дверей Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Дни открытых дверей будут организованы во всех налоговых инспекциях Пензенской области 10 и 11 ноября — в преддверии завершения сроков уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2016 год.

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В рамках акции специалисты подробно расскажут о том, кто должен уплачивать земельные и транспортные налоги на имущество физлиц, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на все интересующие вопросы.

Всем желающим будет оказана помощь по регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте налоговой службы. Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, будут проведены презентации по основным вопросам имущественных налогов. До посетителей доведут информацию о ставках и льготах, им покажут налоговые калькуляторы, расскажут о новом порядке расчета налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а также о вычетах и льготах для собственников большегрузного транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России, 10 ноября день открытых дверей продлится с 9.00 до 18.00, на следующий день — с 10.00 до 15.00.