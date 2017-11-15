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Мэр Пензы вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья

16:27 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья.

Мэр Пензы вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председателем объединения в очередной раз стал мэр Казани Ильсур Метшин, должность исполнительного директора за собой сохранил Владимир Репринцев.

Комментируя итоги заседания общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья, Виктор Кувайцев отметил, что эта встреча позволила обсудить проблемы, типичные для городов округа, а также узнать о положительных наработках.

«В настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости на них. Сегодня мы договорились, что в рамках работы Ассоциации городов Поволжья будут сформированы предложения по установлению сроков регистрации прав на объекты недвижимости, и определены меры ответственности за уклонение от нее. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана. Мы уверены, это послужит повышению инвестиционной привлекательности наших городов», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.

Ассоциация городов Поволжья (АГП) создана 27 октября 1998 года. Тогда в ее состав входили руководители семи городов Поволжья — Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

В 2000 году к ним присоединилась Йошкар-Ола, Астрахань и Саранск, в 2005 — Волгоград, а в 2009 — Киров.

В 2015 году в состав организации вошли Ижевск, Пермь, Уфа, Оренбург, Тольятти, Арзамас, Балаково, Димитровград, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Сарапул, Стерлитамак и Сызрань.

Таким образом, на сегодняшний день членами АГП являются 25 городов.
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