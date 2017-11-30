В Заречном экологический форум стал итогом интеллектуального марафона Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Итоговым мероприятием полугодового интеллектуального марафона «Областная краеведческая интернет-викторина по экологии» стал форум «Я человек земли родной», который состоялся в городской библиотеке Заречного Пензенской области в минувшую среду, 29 ноября.

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В его работе приняли участие специалисты учреждений культуры и победители экологической интернет-викторины из 11 районов Пензенской области.

Почетными гостями стали эксперты из организаций-партнеров, принимавших участие в подготовке и проведении марафона: доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологии, экологии и химии Пензенского государственного аграрного университета Александр Иванов и директор управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева.

В рамках форума состоялся разговор об общей ответственности жителей региона за состояние природоохранного дела и о наиболее эффективных формах просветительской деятельности, сообщает управление общественных связей ЗАТО.