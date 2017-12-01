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В Пензе за лучшие исследования наградили школьников со всего региона

08:08 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Церемония награждения победителей и призеров региональной научно-практической конференции участников туристско-краеведческого движения школьников «Земля родная» состоялась в Законодательном собрании Пензенской области.

В Пензе за лучшие исследования наградили школьников со всего региона

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Спикер регионального парламента Валерий Лидин поблагодарил представителей движения за вклад в сохранение исторической памяти и вручил награды педагогам.

Кроме того, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов вручил награды за значительный вклад в изучение военной истории авторскому коллективу учащихся школы села Бестянка Сосновоборского района и ученице школы №37 Пензы Евгении Пастыке.

Первый заместитель министра образования Лилия Чащина поздравила с победой обладателя гран-при конференции учащегося школы №20 областного центра Никиту Тамбовцева, посвятившего свою работу исследованию жизни и деятельности Ивана Арямова.

В рамках конференции работали секции: «Родословие», «Летопись родного края», «Земляки», «Экология», «Экология. Здоровьесбережение», «Природное наследие», «Этнография, «Литературное краеведение», «Культурное наследие», «Военная история» и «Великая Отечественная война».

В своих направлениях победителями стали учащийся школы имени М.Ю. Лермонтова села Засечного Кирилл Пономарев, ученик школы №20 города Пензы Георгий Чамора и Анастасия Полозова из села Старая Каменка.

Кроме того, дипломы первой степени получили представительницы Пензы — ученица школы №12 Анна Ногаева, школы №70 Диана Тактарова и школы №59 Алина Курмаева.

За победу в отдельных номинациях награждены учащаяся школы села Индерка Сосновоборского района Дания Максутова, школы села Родники Лунинского района Елена Денисова, школы №1 Беково Ольга Ехина, Мария Сарычева из Ульяновки Тамалинского района и Анна Курникова из Тамалы.

За фильм «Мы помним! Мы гордимся!» отмечен клуб «Лидер» центра детского творчества Нижнеломовского района.

Работы победителей будут направлены для участия во всероссийской конференции «Отечество», сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.
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