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В Пензе будет организована выставка, раскрывающая исторические корни коррупции

09:02 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Презентация книжной выставки «Антикоррупционный глобус: коррупция и борьба с ней в мировой истории» состоится пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 7 и 8 декабря.

В Пензе будет организована выставка, раскрывающая исторические корни коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На экспозиции будут представлены книги, монографии, учебники и периодические издания, раскрывающие исторические корни и причины появления коррупции. Отдельно будут выделены разделы, демонстрирующие теоретическое осмысление учеными-правоведами этого явления, современные методы и мировой опыт противодействия ему.

В первый день, 7 декабря, выставка будет организована в историческом корпусе библиотеки на улице Белинского, 10. Презентация состоится в 12.00. Затем 8 декабря экспозиция будет перемещена в основное здание учреждения культуры на проспекте Строителей, 168А. Ее представят читателям в 11.30.

Выставка будет открыта для всех желающих с 8 по 15 декабря на втором этаже в электронном читальном зале, сообщается на сайте библиотеки.
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