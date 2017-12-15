В Пензе простятся с Татьяной Мартыненко 16 декабря Общество

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Прощание с почетным гражданином Пензенской области, ветераном Великой Отечественной войны, основоположника туристического движения в регионе Татьяной Мартыненко, которая ушла из жизни в возрасте 94 лет, состоится в субботу, 16 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Фото: Pgduma.ru

В ведомстве уточнили, что оно пройдет с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Маршала Крылова.

«Похоронят Татьяну Мартыненко на Ново-Западном кладбище», — отметили в пресс-службе.

Мартыненко Татьяна Тарасовна родилась в Пензе в семье рабочих 14 декабря 1923 года.

В 1941 году сразу же после окончания 9 класса пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер.

В начале 1942 года ушла на фронт и воевала медсестрой на Карельском и 1-м Украинском фронтах. В одном сражении спасла жизнь 17 солдатам.

Закончила войну на 1-м Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза Анатолия Краснова.

В октябре 1945 года вернулась в Пензу.

В 1949 году открыла в доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

В центре детского, юношеского туризма и экскурсий Пензы, где Татьяна Мартыненко работала педагогом дополнительно образования, организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

24 мая 2007 года присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».