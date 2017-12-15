EN
17:49:57 Пятница, 15 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

В Пензе простятся с Татьяной Мартыненко 16 декабря

08:27 | 15.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Прощание с почетным гражданином Пензенской области, ветераном Великой Отечественной войны, основоположника туристического движения в регионе Татьяной Мартыненко, которая ушла из жизни в возрасте 94 лет, состоится в субботу, 16 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В Пензе простятся с Татьяной Мартыненко 16 декабря

Фото: Pgduma.ru

В ведомстве уточнили, что оно пройдет с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Маршала Крылова.

«Похоронят Татьяну Мартыненко на Ново-Западном кладбище», — отметили в пресс-службе.

Мартыненко Татьяна Тарасовна родилась в Пензе в семье рабочих 14 декабря 1923 года.

В 1941 году сразу же после окончания 9 класса пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер.

В начале 1942 года ушла на фронт и воевала медсестрой на Карельском и 1-м Украинском фронтах. В одном сражении спасла жизнь 17 солдатам.

Закончила войну на 1-м Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза Анатолия Краснова.

В октябре 1945 года вернулась в Пензу.

В 1949 году открыла в доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

В центре детского, юношеского туризма и экскурсий Пензы, где Татьяна Мартыненко работала педагогом дополнительно образования, организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

24 мая 2007 года присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов Во дворах Пензы начали устанавливать живые ели
Инспектор ДПС задержан под Пензой по подозрению в получении взятки Прокуратура добивается выплаты 1,5 млн. рублей работникам «Тепличного комплекса»
«Т Плюс» продолжит инвестировать в теплосети — Денис Паслер На здании ДС «Буртасы» в Пензе открыта мемориальная доска Наталье Лавровой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver