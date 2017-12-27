EN
20:46:17 Среда, 27 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы наградил талантливую молодежь

17:00 | 27.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил представителей талантливой молодежи, показавших в 2017 году высокие результаты в учебе, творческой, спортивной и иной деятельности, а также педагогических работников.

Мэр Пензы наградил талантливую молодежь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Награждение муниципальной премией лучших педагогических работников и талантливых школьников стало замечательной традицией нашего города. Одаренных детей у нас немало, что доказывают успехи пензенских ребят на конкурсах, конференциях и олимпиадах различного уровня. В 2017 году из 10 победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — девять учащихся общеобразовательных учреждений города Пензы, что составляет 90% от участников команды Пензенской области», — сказал мэр.

Он выразил благодарность наставникам за профессионализм, терпение и заботу.

«В 2017 году для поддержки талантливой молодежи и лучших педагогических работников из бюджета города Пензы выделено 360 тыс. рублей. Администрация города Пензы и в 2018 году продолжит финансовую поддержку талантливых педагогов и школьников», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр вручил благодарственные письма, а также дипломы лауреатов и денежные премии учащимся в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в 2017 году премия вручена 12 школьникам. Среди них 10 победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады, а также двое победителей спортивных состязаний.

Благодарственные письма главы администрации города получили 15 педагогических работников. Им вручены дипломы и сертификаты на премию в размере 20 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
Два реанимобиля поступило в Пензу для перинатального центра Падалкин решил обжаловать штраф за акцию с гробом и венком у здания Минздрава в Пензе
В Пенза в середине 2018 года получит современную офтальмологическую больницу Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний
Сбербанк пересмотрел условия приема денег в счет оплаты питания школьников в Пензе В Пензенской области план по диспансеризации выполнен на 100%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver