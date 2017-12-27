Мэр Пензы наградил талантливую молодежь Общество

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил представителей талантливой молодежи, показавших в 2017 году высокие результаты в учебе, творческой, спортивной и иной деятельности, а также педагогических работников.

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«Награждение муниципальной премией лучших педагогических работников и талантливых школьников стало замечательной традицией нашего города. Одаренных детей у нас немало, что доказывают успехи пензенских ребят на конкурсах, конференциях и олимпиадах различного уровня. В 2017 году из 10 победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — девять учащихся общеобразовательных учреждений города Пензы, что составляет 90% от участников команды Пензенской области», — сказал мэр.

Он выразил благодарность наставникам за профессионализм, терпение и заботу.

«В 2017 году для поддержки талантливой молодежи и лучших педагогических работников из бюджета города Пензы выделено 360 тыс. рублей. Администрация города Пензы и в 2018 году продолжит финансовую поддержку талантливых педагогов и школьников», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр вручил благодарственные письма, а также дипломы лауреатов и денежные премии учащимся в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в 2017 году премия вручена 12 школьникам. Среди них 10 победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады, а также двое победителей спортивных состязаний.

Благодарственные письма главы администрации города получили 15 педагогических работников. Им вручены дипломы и сертификаты на премию в размере 20 тыс. рублей.