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В Пензе на въезде к стадиону «Зенит» оградят зеленую зону

11:58 | 04.01.2018 | Общество

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил оградить зеленую зону со стороны улицы Титова на въезде к стадиону «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Пензе на въезде к стадиону «Зенит» оградят зеленую зону

Фото: Penza-gorod.ru

«В целях сохранности зеленой зоны на центральном въезде со стороны улицы Титова необходимо обеспечить ее ограждение», — сказал он в ходе выездного совещания по реконструкции спорткомплекса в четверг, 4 января.

При осмотре ремонта фасада дома на улице Титова, 16, который находится на пути следования участников ЧМ, глава управления ЖКХ города Андрей Гришин сообщил мэру, что на данный момент завершается ремонт балконов, после чего подрядная организация займется цоколем здания.

Виктор Кувайцев отметил, что отделку дома необходимо закончить в январе, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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