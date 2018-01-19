Пенза вошла в число наиболее популярных направлений для полетов из Домодедово внутри РФ Общество

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Краснодар, Уфа, Калининград и Пенза стали наиболее популярными направлениями на внутрироссийских рейсах по результатам работы московского аэропорта Домодедово за 2017 год.

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Как сообщает пресс-служба столичной воздушной гавани, в целом по итогам 12 месяцев пассажиропоток внутри страны составил 17 млн. человек, увеличение — 2,3%.

Лидером по росту операционных показателей стал сегмент международных перевозок.

Всего за 2017 год пассажиропоток на зарубежных направлениях составил 13,7 млн. человек, что на 15% выше результатов 2016-го. Наиболее динамично увеличился спрос на полеты в Дубай, Барселону, Вену, Батуми и Доху.

В общей сложности аэропорт Домодедово для полетов в прошлом году выбрали 30,7 млн. путешественников. Рост пассажиропотока достиг 7,6%. Аэропорт обслужил около 235 тыс. рейсов, что на 4,2% больше уровня предыдущего года.