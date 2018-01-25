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Мэр Пензы поздравил учащуюся молодежь с Днем российского студенчества

08:53 | 25.01.2018 | Общество

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил учащуюся молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается в четверг, 25 января.

Мэр Пензы поздравил учащуюся молодежь с Днем российского студенчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эта дата является особой для каждого, кто сегодня получает образование на студенческой скамье, кто передает свои знания и опыт для подготовки высококлассных специалистов, а также для всех, кто провел свою юность в лекционных залах и хранит в душе огонь творчества, стремится к новым открытиям и горизонтам», — отметил мэр.

Он добавил, что Пенза ждет от студенческого сообщества ярких идей и проектов, надеется на его интеллект, оптимизм и задор молодости.

«Уверен, что ваша креативность, энергия, талант составят основу успеха и дальнейшего процветания нашего любимого города. У вас впереди целая жизнь, полная достижений и побед — именно вам решать, какой будет Пенза в будущем. Искренне желаю вам отличных оценок и удовольствия от учебы, доброго здоровья, счастья и удачи! Мечтайте, верьте в свои силы, и у вас все получится!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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