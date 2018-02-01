EN
14:02:07 Четверг, 1 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе начали готовиться к 355-летию города

12:18 | 01.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты управления культуры Пензы начали формировать программу мероприятий, посвященных 355-летию города, которое будет отмечаться 12 июня 2018 года.

В Пензе начали готовиться к 355-летию города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что в этот день пройдут основные торжества, посвященные Дню города. При этом праздник откроет масштабное шествие-карнавал.

Всего будет работать более сотни тематических площадок.

Так, на улице Московской будет организован фестиваль творчества и рукоделия «Канитель», который объединит свыше 500 мастеров из 64 регионов.

Одна из площадок будет посвящена 100-летию пензенского футбола.

Вблизи восстанавливаемого Спасского кафедрального собора состоится фестиваль «Монастырская ярмарка», во время которого жители смогут принять участие в мастер-классах по золотому шитью, росписи пряников, изготовлению свечей и магнитов в стиле абашевской игрушки.

Фоторепортаж

Шествие в честь 350-летия Пензы

Вечером здесь состоится световое шоу — на стенах собора можно будет увидеть картины и видео, посвященные истории Пензы.

Кульминацией праздника станет фейерверк.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к организации мероприятий по случаю Дня города планируется привлечь общественные организации, национальные автономии и представителей бизнеса.

Также ведутся переговоры об организации турпоездок из других регионов в Пензу на 355-летие города.
Актуальное
Читайте также
Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за январь составило более 1 млн. Полпред президента РФ оценил возможности нового перинатального центра Пензы
Пензу планируется вывести на уровень Саранска по качеству теплоснабжения Аварийность на теплосетях в Пензе снизилась — Андрей Ванин
Объявлен фотоконкурс «Инновации и инноваторы Пензенской области» Борьба за пульт от телевизора стала поводом для убийства под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама