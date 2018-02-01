В Пензе начали готовиться к 355-летию города
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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты управления культуры Пензы начали формировать программу мероприятий, посвященных 355-летию города, которое будет отмечаться 12 июня 2018 года.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Предполагается, что в этот день пройдут основные торжества, посвященные Дню города. При этом праздник откроет масштабное шествие-карнавал.
Всего будет работать более сотни тематических площадок.
Так, на улице Московской будет организован фестиваль творчества и рукоделия «Канитель», который объединит свыше 500 мастеров из 64 регионов.
Одна из площадок будет посвящена 100-летию пензенского футбола.
Вблизи восстанавливаемого Спасского кафедрального собора состоится фестиваль «Монастырская ярмарка», во время которого жители смогут принять участие в мастер-классах по золотому шитью, росписи пряников, изготовлению свечей и магнитов в стиле абашевской игрушки.
Фоторепортаж
Шествие в честь 350-летия Пензы
Вечером здесь состоится световое шоу — на стенах собора можно будет увидеть картины и видео, посвященные истории Пензы.
Кульминацией праздника станет фейерверк.
Как сообщает пресс-служба мэрии, к организации мероприятий по случаю Дня города планируется привлечь общественные организации, национальные автономии и представителей бизнеса.
Также ведутся переговоры об организации турпоездок из других регионов в Пензу на 355-летие города.