В Пензе начали готовиться к 355-летию города Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты управления культуры Пензы начали формировать программу мероприятий, посвященных 355-летию города, которое будет отмечаться 12 июня 2018 года.

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Предполагается, что в этот день пройдут основные торжества, посвященные Дню города. При этом праздник откроет масштабное шествие-карнавал.

Всего будет работать более сотни тематических площадок.

Так, на улице Московской будет организован фестиваль творчества и рукоделия «Канитель», который объединит свыше 500 мастеров из 64 регионов.

Одна из площадок будет посвящена 100-летию пензенского футбола.

Вблизи восстанавливаемого Спасского кафедрального собора состоится фестиваль «Монастырская ярмарка», во время которого жители смогут принять участие в мастер-классах по золотому шитью, росписи пряников, изготовлению свечей и магнитов в стиле абашевской игрушки.

Фоторепортаж

Шествие в честь 350-летия Пензы

Вечером здесь состоится световое шоу — на стенах собора можно будет увидеть картины и видео, посвященные истории Пензы.

Кульминацией праздника станет фейерверк.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к организации мероприятий по случаю Дня города планируется привлечь общественные организации, национальные автономии и представителей бизнеса.

Также ведутся переговоры об организации турпоездок из других регионов в Пензу на 355-летие города.