В Пензе пройдет выставка «Наш дом — Земля» Общество

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Выставка лучших работ конкурса детского изобразительного творчества «Наш дом — Земля» будет открыта в пензенском доме молодежи в предстоящий вторник, 13 февраля.

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В экспозицию войдут работы в номинациях «Край любимый, край мой пензенский», «Семейные ценности», «100-летие пензенского футбола», «Пусть всегда будет солнце» и «Страна безопасности».

Открытие выставки, а также награждение победителей и призеров состоится в 10.00, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Конкурс «Наш дом — Земля» организован в рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение — новой России».

В муниципальном этапе приняли участие 1,5 тыс. учащихся образовательных организаций региона. На региональный этап конкурса было отобрано более 400 творческих работ.