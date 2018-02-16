В Пензе состоялась встреча матерей погибших военнослужащих Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Ежегодная встреча матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, состоялась в центре культуры и досуга Пензы в преддверии Дня защитника Отечества.

Фото: Penza-gorod.ru

Перед началом официальной части собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Затем к женщинам, потерявшим сыновей, обратился первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков.

«Ваши дети не прятались за чужими спинами, не боялись быть настоящими мужчинами. Ради высоких целей ваши сыновья пожертвовали собой. Сегодня их нет рядом с нами, но память о них живет в наших сердцах», — сказал он.

Сергей Волков поблагодарил председателя региональной общественной организации «Солдатская мать» Людмилу Пляцеву за поддержку семей при потере близкого человека.

«Только вместе, сообща, поддерживая, помогая друг другу словом и делом можно бороться с тяжелым горем. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы члены семей погибших военнослужащих получали достойную социальную и моральную поддержку, а благодарная память о павших солдатах с годами не ослабевала», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Пензе меры соцподдержки предоставляются более 4 тыс. 400 ветеранам боевых действий и 1 тыс. 600 членам семей погибших военнослужащих.

В 2017 году на эти цели было направлено 55 млн. рублей.