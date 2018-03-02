«Детский мир» оштрафован за продукцию с недостоверной маркировкой в магазине Пензы Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области решил привлечь зарегистрированное в Москве публичное акционерное общество «Детский мир» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей за реализацию в одноименном магазине на улице Центральной в Пензе игровых наборов для детского творчества с недостоверной маркировкой.

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Согласно материалам дела, 9 октября 2017 года в рамках административного расследования был произведен отбор проб пластилина «Принцесса Твайлат Спаркли Рарити: модное развлечение», а затем назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия маркировки товара требованиям технического регламента «О безопасности игрушек».

По ее результатам сделан вывод о том, что маркировка недостоверна.

Так, на ней отсутствует информация о местонахождении изготовителя в Китае, где была произведена продукция, а также контакты для связи с ним.

Кроме того, предупредительная надпись «Внимание: содержит пшеницу» не содержит указание о том, какие особые меры предосторожности необходимо принять при использовании товара.

В итоге компания «Детский мир» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

При рассмотрении дела ООО «Хасбро Раша», являющееся изготовителем продукции, ходатайствовало о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако ей в этом было отказано.

Организация обжалована данное решение, но в минувший четверг, 1 марта, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре счел отказ законным.