EN
17:13:10 Пятница, 2 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Детский мир» оштрафован за продукцию с недостоверной маркировкой в магазине Пензы

11:19 | 02.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области решил привлечь зарегистрированное в Москве публичное акционерное общество «Детский мир» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей за реализацию в одноименном магазине на улице Центральной в Пензе игровых наборов для детского творчества с недостоверной маркировкой.

«Детский мир» оштрафован за продукцию с недостоверной маркировкой в магазине Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам дела, 9 октября 2017 года в рамках административного расследования был произведен отбор проб пластилина «Принцесса Твайлат Спаркли Рарити: модное развлечение», а затем назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия маркировки товара требованиям технического регламента «О безопасности игрушек».

По ее результатам сделан вывод о том, что маркировка недостоверна.

Так, на ней отсутствует информация о местонахождении изготовителя в Китае, где была произведена продукция, а также контакты для связи с ним.

Кроме того, предупредительная надпись «Внимание: содержит пшеницу» не содержит указание о том, какие особые меры предосторожности необходимо принять при использовании товара.

В итоге компания «Детский мир» была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

При рассмотрении дела ООО «Хасбро Раша», являющееся изготовителем продукции, ходатайствовало о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако ей в этом было отказано.

Организация обжалована данное решение, но в минувший четверг, 1 марта, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре счел отказ законным.
Актуальное
Читайте также
Дни открытых дверей пройдут в налоговых органах Пензенской области В Пензе в седьмой раз прошел студенческий форум «Диалог культур»
Подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно через онлайн-банк Под Пензой выявлена гражданка Азербайджана, которая находится в России незаконно
В Пензе «ВАЗ» врезался в «Валдай»: погибла женщина, ребенок госпитализирован В Пензе от полиции на транспорте требуют соблюдать требования по хранению оружия
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама