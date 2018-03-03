В Пензе реабилитационный центр для наркоманов разместили в частном жилом доме Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Один из центров, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, действует в Пензе в стенах частного жилого дома, что противоречит ст. 288 Гражданского кодекса РФ, согласно которой это возможно только при условии перевода помещений в категорию нежилых. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«На момент проверки помещение также не соответствовало противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в связи с этим прокуратура обратилась с иском о прекращении нецелевого использования реабилитационным центром жилого помещения, который удовлетворен судом в полном объеме.

«Судебное решение в законную силу не вступило», — отметила старший помощник прокурора.