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В Пензе реабилитационный центр для наркоманов разместили в частном жилом доме

10:51 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Один из центров, оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, действует в Пензе в стенах частного жилого дома, что противоречит ст. 288 Гражданского кодекса РФ, согласно которой это возможно только при условии перевода помещений в категорию нежилых. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе реабилитационный центр для наркоманов разместили в частном жилом доме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На момент проверки помещение также не соответствовало противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в связи с этим прокуратура обратилась с иском о прекращении нецелевого использования реабилитационным центром жилого помещения, который удовлетворен судом в полном объеме.

«Судебное решение в законную силу не вступило», — отметила старший помощник прокурора.
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