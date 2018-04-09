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На полигоне под Пензой уничтожено около 280 кг груш, яблок и томатов

11:01 | 09.04.2018 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Около 280 кг фруктов и овощей, запрещенных к ввозу на территорию России, уничтожено механическим способом на полигоне твердых коммунальных отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.

На полигоне под Пензой уничтожено около 280 кг груш, яблок и томатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Продукция была изъята в ходе внеплановых проверок, проведенных на оптово-розничных рынках Пензы 3 и 4 апреля.

Так, владельцы не представили документы, подтверждающие легальность нахождения на территории страны и безопасность более 85 кг груш и свыше 14 кг яблок из Польши, а также 176 кг томатов из Турции, которые произведены предприятием, не включенным в список имеющих разрешение на поставку продукции в Россию.

«В отношении индивидуальных предпринимателей, реализующих запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.
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