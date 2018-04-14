В Пензе мужчина, потерявший руку, примерил роботизированную кисть Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Протез с миоэлектрической кистью стоимостью 2,3 млн. рублей изготовлен для жителя Пензы, получившего травму на производстве в 2016 году.

Фото: R58.fss.ru

Его апробация и настройка проведены на базе ООО «Протезно-ортопедический центр» в минувшую пятницу, 13 апреля.

Во время выполнения соответствующих манипуляций присутствовали специалисты из Москвы, а также представители регионального отделения Фонда социального страхования России, за счет средств которого и приобретено изделие.

«Протез оснащен миоэлектрической кистью bebionic, имеющей пять подвижных пальцев, движения которых максимально приближены к естественным. Кисть обеспечивает выполнение повседневных задач с использованием типовых моделей захвата», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского реготделения ФСС РФ.

В ведомстве пояснили, что изначально кисть запрограммирована на выполнение восьми функциональных положений, что дает человеку возможность принимать пищу, пить, пользоваться компьютером, банкоматами и поворачивать ключ в замке.

«По желанию кисть может быть запрограммирована на дополнительные модели захвата», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что во время апробации молодому человеку удалось поднять и удержать стакан.