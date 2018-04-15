Мэр Пензы убедился в том, что организованы автобусы до Восточного кладбища Общество

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убедился, что в воскресенье, 15 апреля, когда православные отмечают Красную горку, организовано дополнительное транспортное сообщение по направлению «Пенза-I — Восточное кладбище».

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Утром он посетил конечную остановку маршрута на Привокзальной площади.

«Сегодня православные посещают могилы усопших, приводят их в порядок и поминают ушедших родных. Необходимо, чтобы каждый желающий смог посетить могилы своих близких», — сказал он.

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Начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина проинформировала его, что автобусы вышли на маршрут с 7.00.

«Последний рейс от Восточного кладбища запланирован на 15.00. В настоящее время работает четыре единицы подвижного состава: три автобуса большого класса и один — среднего. Стоимость проезда составляет 20 рублей», — уточнила она.

Как сообщает пресс-служба мэрии, транспортное обслуживание Ново-Западного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусами №8 «Улица Мира — стадион «Пенза», автобусом №30 «Арбековская застава — Аэропорт» и маршрутом №99 «Арбековская застава — Засурье».