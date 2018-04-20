Глава Сочи поделился впечатлениями от Пензы Общество

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Глава Сочи Анатолий Пахомов поражен гостеприимством, с которым делегация города-курорта была встречена в Пензе.

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«Мы приехали уже поздно вечером [в четверг, 19 апреля], но тем не менее были очарованы той встречей, теми фольклорными коллективами, которые нас встречали, за что огромное спасибо», — отметил он перед началом презентации возможностей Сочи, организованной для туроператоров в правительстве Пензенской области в пятницу, 20 апреля.

Анатолий Пахомов добавил, что утром он осмотрел Пензу, насколько это было возможно, в том числе увидел некоторые парки и скверы.

«Видно, что город ухоженный, [...] строится, развивается. Я видел, сколько фасадов ремонтируется. Знаю, как это нелегко, даже добиться проектирования. […] На самом деле я впечатлен. И хочу сказать: есть, что нам взять себе [на вооружение] — опыт пензенский, наших коллег», — сказалглава Сочи.