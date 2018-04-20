EN
16:39:04 Пятница, 20 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Сочи поделился впечатлениями от Пензы

12:46 | 20.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Глава Сочи Анатолий Пахомов поражен гостеприимством, с которым делегация города-курорта была встречена в Пензе.

Глава Сочи поделился впечатлениями от Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы приехали уже поздно вечером [в четверг, 19 апреля], но тем не менее были очарованы той встречей, теми фольклорными коллективами, которые нас встречали, за что огромное спасибо», — отметил он перед началом презентации возможностей Сочи, организованной для туроператоров в правительстве Пензенской области в пятницу, 20 апреля.

Анатолий Пахомов добавил, что утром он осмотрел Пензу, насколько это было возможно, в том числе увидел некоторые парки и скверы.

«Видно, что город ухоженный, [...] строится, развивается. Я видел, сколько фасадов ремонтируется. Знаю, как это нелегко, даже добиться проектирования. […] На самом деле я впечатлен. И хочу сказать: есть, что нам взять себе [на вооружение] — опыт пензенский, наших коллег», — сказалглава Сочи.

Загрузка...
Читайте также
В Никольском районе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему знакомого трубой На дорогах Пензы будет более чем на 50% увеличена площадь разметки термопластиком
В здании медколледжа в Кузнецке разместят поликлинику, женскую консультацию и стоматологию В Пензе из-под асфальта забила горячая вода
В структуре пензенского «Дизеля» произойдут изменения — Григорий Кабельский В Пензе осужденные изготовят ПВХ-конструкции для больницы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама