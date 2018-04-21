Мэр Пензы назвал развитие местного самоуправления одной из важных государственных задач Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев назвал развитие местного самоуправления одной из важнейших государственных задач, поскольку от его эффективности зависит благосостояние жителей и комфорт в каждом доме и в целом в стране.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Безусловно, основная ответственность за позитивные перемены в Пензе лежит на плечах органов местного самоуправления, но самоуправление — это не только служащие муниципалитета, а все те, кто душой болеет за судьбу родного города. Каждый из нас понимает, что без общественных инициатив, личного участия и доверия пензенцев решать важные вопросы жизнеустройства было бы гораздо сложнее», — отметил он, поздравляя жителей с Днем местного самоуправления в субботу, 21 апреля.

Виктор Кувайцев поблагодарил их и всех активных горожан за гражданскую позицию и готовность работать и созидать для процветания Пензы.

«Отдельную благодарность хотелось бы выразить органам региональной власти во главе с губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым, который оказывает областному центру всестороннюю поддержку, поощряет инициативы, сопровождает масштабные проекты», — добавил глава администрации города.

Мэр пожелал муниципальным служащим доброго здоровья, семейного благополучия, личного счастья, оптимизма и успехов в труде.

«Уверен, вместе мы добьемся высоких результатов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.