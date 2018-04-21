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Мэр Пензы назвал развитие местного самоуправления одной из важных государственных задач

12:34 | 21.04.2018 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев назвал развитие местного самоуправления одной из важнейших государственных задач, поскольку от его эффективности зависит благосостояние жителей и комфорт в каждом доме и в целом в стране.

Мэр Пензы назвал развитие местного самоуправления одной из важных государственных задач

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Безусловно, основная ответственность за позитивные перемены в Пензе лежит на плечах органов местного самоуправления, но самоуправление — это не только служащие муниципалитета, а все те, кто душой болеет за судьбу родного города. Каждый из нас понимает, что без общественных инициатив, личного участия и доверия пензенцев решать важные вопросы жизнеустройства было бы гораздо сложнее», — отметил он, поздравляя жителей с Днем местного самоуправления в субботу, 21 апреля.

Виктор Кувайцев поблагодарил их и всех активных горожан за гражданскую позицию и готовность работать и созидать для процветания Пензы.

«Отдельную благодарность хотелось бы выразить органам региональной власти во главе с губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым, который оказывает областному центру всестороннюю поддержку, поощряет инициативы, сопровождает масштабные проекты», — добавил глава администрации города.

Мэр пожелал муниципальным служащим доброго здоровья, семейного благополучия, личного счастья, оптимизма и успехов в труде.

«Уверен, вместе мы добьемся высоких результатов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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