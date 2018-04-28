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В Пензе суд отказал пассажирке автобуса в возмещении утраченного заработка после ДТП

12:22 | 28.04.2018 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы отказал пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, в удовлетворении исковых требований о возмещении утраченного заработка в размере около 90 тыс. рублей за период с 27 ноября 2015 года по 22 апреля 2016 года и других понесенных расходов, в том числе на покупку костылей, трости и лекарств.

В Пензе суд отказал пассажирке автобуса в возмещении утраченного заработка после ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, 27 ноября 2015 года водитель автобуса, в котором ехала женщина, допустил наезд на металлическое ограждение моста, в результате чего пассажирка получила перелом большеберцовой кости справа.

Он отметил, что страховая компания перевозчика выплатила ей в возмещение причиненного здоровью вреда 341 тыс. рублей, что подтверждено документами и не оспаривалось женщиной.

«Довод истца о том, что страховая выплата не включает в себя возмещение утраченного заработка, а также расходов на приобретение костылей и трости, проезд на такси, лекарства и медицинские процедуры, является несостоятельным», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров подлежит возмещению в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, при этом утраченный заработок, а также дополнительно понесенные расходы поглощаются суммой страховой выплаты.

Представитель суда уточнил, что они подлежат взысканию непосредственно с перевозчика только в случае превышения размера действительного ущерба над страховым возмещением.

«Вместе с тем стороной истца не представлено достоверных доказательств того, что размер причиненного вреда, подлежащего возмещению, превышает выплаченную ей сумму в 341 тыс. рублей», — отметил он.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в предусмотренный законом срок.

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