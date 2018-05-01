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В школе под Пензой прошли учения пожарных

12:26 | 01.05.2018 | Общество

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Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Пожарно-тактические занятия проведены в школе села Бессоновка Пензенской области во вторник, 1 мая.

В школе под Пензой прошли учения пожарных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, на первом этаже здания произошло возгорание. На место незамедлительно были направлены два пожарных расчета.

Они провели обследование здания, эвакуировали персонал и ликвидировали условный пожар.

Кроме того, специалисты осмотрели оборудование, которое поможет справиться с огнем в случае реального возгорания, и проинструктировали сотрудников учреждения, чтобы тем смогли грамотно провести эвакуацию учащихся.

«В праздничные дни подобные занятия на объектах с массовым пребыванием людей пройдут во многих районах города и области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

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