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После фейерверка 9 мая пензенцев будет ждать общественный транспорт

12:53 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 48 автобусов и маршрутных такси будут развозить пассажиров от Юбилейной площади в разные районы Пензы в День Победы, 9 мая, после фейерверка, который состоится в 22.00. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков.

После фейерверка 9 мая пензенцев будет ждать общественный транспорт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители нашего города смогут уехать по всем направлениям», — сказал он в ходе пресс-конференции в администрации Пензы в пятницу, 4 мая.

Михаил Глушков добавил также, что днем и вечером некоторые улицы перекроют, поэтому схема движения общественного транспорта претерпит изменения.

«Полностью будет приостановлено на время проведения мероприятий с 8.30 до 16.00 движение троллейбусов №1, №8 и №9. Остальные маршруты будут работать в соответствии с расписанием, но будут направлены в обход проведения мероприятий», — пояснил он.

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