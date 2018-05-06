Ученики школы №225 Заречного победили на военно-патриотических сборах Общество

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Команда школы №225 одержала победу на городских военно-патриотических сборах «Под георгиевским стягом», которые прошли в Заречном в третий раз.

Фото: Пензенская-епархия.рф

У стен храма Святого Георгия Победоносца для участников соревнований были организованы станции с различными заданиями. Капитаны команд получили маршрутные листы, после чего по сигналу началась игра.

На точках школьников ждали разнообразные задания — от вопросов на знание истории и песен Великой Отечественной войны до испытаний на ловкость, быстроту и находчивость.

Все участники получили георгиевские ленточки, команды — грамоты и подарки, а победители — кубок и переходящий черно-оранжевый флаг.

После награждения для участников была организована трапеза с кашей, чаем и сладостями, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.