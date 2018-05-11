В Пензе награждены победители малой географической олимпиады школьников
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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Награждение победителей 13-й региональной малой географической олимпиады среди школьников 7–11 классов состоялось педагогическом институте имени В.Г. Белинского в Пензе в минувший четверг, 10 мая.
Фото: пресс-служба Русского географического общества
Первые места среди сверстников заняли Алексей Зеткин из лицея №29, Артем Доброхотов из школы №20, Дарина Рябова из школы №57 и Юрий Иванов из школы №69.
В командном зачете победили представители гимназии №42.
Доцент кафедры «География» Юлия Качалина отметила, что в 2018 году у участников олимпиады наблюдался высокий уровень географических знаний.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, выполнение заданий предусматривало владение содержанием всех тем школьной программы по соответствующим курсам, широкий кругозор и уверенное владение картой.
Всего в олимпиаде приняли участие более 150 школьников со всей Пензенской области.