В Пензе награждены победители малой географической олимпиады школьников Общество

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Награждение победителей 13-й региональной малой географической олимпиады среди школьников 7–11 классов состоялось педагогическом институте имени В.Г. Белинского в Пензе в минувший четверг, 10 мая.

Фото: пресс-служба Русского географического общества

Первые места среди сверстников заняли Алексей Зеткин из лицея №29, Артем Доброхотов из школы №20, Дарина Рябова из школы №57 и Юрий Иванов из школы №69.

В командном зачете победили представители гимназии №42.

Доцент кафедры «География» Юлия Качалина отметила, что в 2018 году у участников олимпиады наблюдался высокий уровень географических знаний.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, выполнение заданий предусматривало владение содержанием всех тем школьной программы по соответствующим курсам, широкий кругозор и уверенное владение картой.

Всего в олимпиаде приняли участие более 150 школьников со всей Пензенской области.