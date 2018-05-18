Мужчина, три года назад избивший супругу в Пензе, выплатит ей компенсацию Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым 40-летний житель Пензенской области, должен выплатить своей бывшей жене 18 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за побои и возместить расходы на оплату услуг представителя, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«При рассмотрении дела судом установлено, что в марте 2015 года мужчина заехал за супругой на работу, пригласил ее поговорить, после чего завез ее в лесной массив за детской железной дорогой и избил», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после случившегося женщина не могла видеться с малолетней дочерью, поскольку опасалась своим внешним видом причинить вред ее психическому здоровью.

Старший помощник прокурора отметила также, что в 2015 году уголовное дело в отношении мужчины было прекращено по амнистии, то есть по нереабилитирующему основанию.

«На решение суда первой инстанции о взыскании морального вреда ответчик принес апелляционную жалобу, в которой указал, что его вина не установлена, телесные повреждения истицы являлись легкими и не причинившими вред здоровью, а факт измен с ее стороны в период совместной жизни подтвержден электронной перепиской, что и спровоцировало впоследствии расторжение их брака», — сказала Светлана Артамонова.

Она уточнила, что, несмотря на эти доводы, жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения, а решение суда — без изменения.