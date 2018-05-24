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Понтонный мост между островом Пески и районом Пензы-III восстановят до 5 июня

08:29 | 24.05.2018 | Общество

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Восстановление пешеходного моста между островом Пески и районом Пензы-III, который был разведен 7 апреля из-за паводка, запланировано в срок до 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Понтонный мост между островом Пески и районом Пензы-III восстановят до 5 июня

Фото: Penza-gorod.ru

Специалисты пензенского пожарно-спасательного центра с помощью моторной лодки доставили часть конструкции, оторвавшуюся 11 апреля, к сходу к воде со стороны Пензы-III, где в дальнейшем мост будет закреплен.

Работники МУП «Пензадормост» проводят подготовку к замене двух понтонов и ремонту поврежденных конструкций переправы для безопасной эксплуатации. Мост откроют после проведения ремонта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», понтонный мост, соединявший остров Пески и район станции Пенза-III, разведен в субботу, 7 апреля, в связи с тем, что ФГБУ «Сурский гидроузел» увеличило сброс воды.

Переправу планировалось восстановить, когда уровень воды придет в норму. В качестве примерного срока было названо 10 дней, то есть 17 апреля.

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