Понтонный мост между островом Пески и районом Пензы-III восстановят до 5 июня Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Восстановление пешеходного моста между островом Пески и районом Пензы-III, который был разведен 7 апреля из-за паводка, запланировано в срок до 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Специалисты пензенского пожарно-спасательного центра с помощью моторной лодки доставили часть конструкции, оторвавшуюся 11 апреля, к сходу к воде со стороны Пензы-III, где в дальнейшем мост будет закреплен.

Работники МУП «Пензадормост» проводят подготовку к замене двух понтонов и ремонту поврежденных конструкций переправы для безопасной эксплуатации. Мост откроют после проведения ремонта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», понтонный мост, соединявший остров Пески и район станции Пенза-III, разведен в субботу, 7 апреля, в связи с тем, что ФГБУ «Сурский гидроузел» увеличило сброс воды.

Переправу планировалось восстановить, когда уровень воды придет в норму. В качестве примерного срока было названо 10 дней, то есть 17 апреля.