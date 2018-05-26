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Команда колледжа транспортных технологий победила в конкурсе добровольных пожарных в Пензе

08:57 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Команда пензенского колледжа транспортных технологий победила в соревнованиях среди подразделений добровольной пожарной охраны региона, которые состоялись в пятницу, 25 мая.

Команда колледжа транспортных технологий победила в конкурсе добровольных пожарных в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На территории специализированной пожарно-спасательной части отряда №6 ФПС по Пензенской области выявили лучших в юмористической эстафете, боевом развертывании и волейболе. В соревнованиях приняли участие семь команд.

Второе место заняли добровольцы пензенского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, а третье — представители Каменского района.

Им вручены ценные призы и подарки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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