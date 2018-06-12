Виктор Кувайцев поздравил жителей с юбилеем Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Днем России и 355-летием города, которые отмечаются во вторник, 12 июня.

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«Эти праздники дарят нам чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе родного города и всей страны. Юбилейный рубеж Пенза встречает молодой, динамичной, современной и привлекательной. Сегодня в ее облике сочетаются богатство культур народов, проживающих здесь, бесценный опыт старшего поколения и энергия творческой и активной молодежи», — отметил он.

Мэр выразил мнение, что, интенсивно развиваясь, областной центр сохраняет особый самобытный колорит, традиции гостеприимства и духовную красоту.

«Искренне благодарю всех, кто заботится о любимом городе и чувствует ответственность за его будущее. Значительные успехи в реализации общественных инициатив, формировании современной городской инфраструктуры — результат нашего общего созидательного труда. Нам есть, чем гордиться и над чем вместе работать!» — уточнил Виктор Кувайцев.

По его мнению, история города в будущем пополнится многими новыми достижениями, яркими именами, добрыми и памятными событиями.

«Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия. Пусть наш город, наш общий дом будет цветущим и уютным. Пусть царят на его земле радость, счастье, теплота людских сердец и детский смех. С праздником, Пенза! Процветай и хорошей!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.