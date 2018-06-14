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В управлении образования Пензы мало специалистов по опеке и попечительству — Голодяев

09:32 | 14.06.2018 | Общество

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Проблема нехватки специалистов по опеке и попечительству остро стоит в управлении образования Пензы. Об этом сообщил глава управления Юрий Голодяев.

В управлении образования Пензы мало специалистов по опеке и попечительству — Голодяев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В управлении образования Пензы работают восемь специалистов по опеке и попечительству, это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее вопрос необходимости увеличения количества инспекторов остается острым и по сей день» — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.

Начальник управления образования отметил, что в городе проживают 88 тыс. 356 детей в возрасте до 17 лет включительно.

«Численность детского населения Пензы на одного специалиста составляет более 10 тыс. детей», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба мэрии.

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