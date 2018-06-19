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Москвичи предложили вслед за телевышкой подсветить другие сооружения в Пензе

11:02 | 19.06.2018 | Общество

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Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Представители московской компании «Citylight», завершившие работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки телевышки в Пензе, предложили главе города Валерию Савельеву рассмотреть возможность реализации аналогичных проектов на других объектах инфраструктуры, в том числе торговых и бизнес-центрах.

Москвичи предложили вслед за телевышкой подсветить другие сооружения в Пензе

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, в ходе встречи были представлены реализованные ранее проекты — как в России, так и за рубежом, среди которых организация подсветки памятников архитектуры и целых улиц.

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Валерий Савельев пригласил представителей фирмы выступить с презентацией вариантов архитектурной подсветки на постоянной комиссии по градорегулированию, землепользованию и собственности в предстоящую среду, 20 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», комплекс работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки антенно-мачтового сооружения высотой 180 метров на улице Лермонтова в Пензе был выполнен по заказу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Цена договора составила более 4,8 млн. рублей. Источником финансирования работ стали собственные средства РТРС.

Предполагается, что презентация подсветки телевышки в Пензе состоится вечером во вторник, 19 июня.

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