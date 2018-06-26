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В Пензе сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся пенсионеру найти родных

09:17 | 26.06.2018 | Общество

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли связаться с родными дезориентированному пенсионеру, который оказался один на улице Циолковского в Пензе.

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся пенсионеру найти родных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утром 26 июня в правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что на улице Циолковского сидит пожилой человек и просит о помощи. Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл по указанному адресу. Подойдя к пожилому человеку, сотрудники заметили, что он растерян и напуган», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что пожилой мужчина назвал свое имя, фамилию и возраст, но вспомнить адрес не смог.

«Он не понимал, где находится в настоящее время. Росгвардейцы обратили внимание, что у него травмированы рука и голова. Они приняли решение вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики, осмотрев пенсионера, его госпитализировали. Связавшись с пунктом централизованной охраны, сотрудники установили родственников потерявшегося пенсионера, с которыми связались и сообщили о его местонахождении», — добавили в пресс-службе.

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