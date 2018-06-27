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«День Хопра» пройдет под Пензой 14 июля

08:43 | 27.06.2018 | Общество

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Экологический праздник «День Хопра» состоится на истоках одноименной реки неподалеку от села Кучки Пензенского района Пензенской области в субботу, 14 июля.

«День Хопра» пройдет под Пензой 14 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие проводится региональным отделением Русского географического общества в рамках экологического проекта «Зеленая волна — за зеленую губернию!».

В 11.00 начнется уборка территории истоков реки Хопер силами добровольцев. Далее будут награждены победители экологического конкурса детского рисунка «Наш Хопер – 2018», организованного сердобским местным отделением РГО.

Итогом мероприятия станет музыкально-просветительская программа, где выступят авторы и исполнители, самодеятельные коллективы и краеведы Пензенской области.

Принять участие в празднике сможет любой желающий, сообщает пресс-служба пензенского реготделения Русского географического общества.

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