Елена Самсонова и Танзиля Алмакаева из Пензы поборются за звание лучшего соцработника РФ Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Директор бессоновского комплексного центра социальной помощи семье и детям Елена Самсонова и заведующая отделением социальной реабилитации центра соцпомощи Железнодорожного района Пензы Танзиля Алмакаева представят регион на всероссийском этапе конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания».

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Елена Самсонова по итогам регионального этапа признана лучшим директором центра соцобслуживания, а Танзиля Алмакаева — лучшим заведующим. Их работы направлены в центральную конкурсную комиссию в Минтруд России.

Лучшим соцработником признана сотрудница МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Пензенского района» Татьяна Баканова.

Специальная премия «За долголетие в социальной работе» присуждена заведующей отделением соцреабилитации комплексного центра социального обслуживания населения Никольского района Светлане Чиндяевой, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.